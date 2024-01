Mit American Battery Technology Company wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei American Battery in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Es gab jedoch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält American Battery daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Bewertung für American Battery abgegeben. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die American Battery-Aktie beträgt derzeit 9,22 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,69 USD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,64 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,08 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält American Battery insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende schneidet American Battery mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8287,16 %) schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Differenz 8287,16 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Dividende als "Schlecht" bewertet.