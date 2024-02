American Battery Technology Company Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der American Battery bei 7,47 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 1,91 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -74,43 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso weist der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 3,53 USD auf, was wiederum einem Abstand von -45,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf American Battery liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 97,92 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der den etwas längerfristigen Trend betrachtet, zeigt einen Wert von 71,14, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über American Battery besonders negativ diskutiert, was sich in einer überwiegend negativen Stimmung an 11 Tagen widerspiegelt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen überwiegend negative Themen im Fokus, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments und somit der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist American Battery eine Rendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und daher zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten führt.