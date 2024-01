American Bank Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die American Bank-Aktien werden derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse des Kurses. Der aktuelle Kurs von 17,85 USD liegt 4,26 Prozent über dem GD200 (17,12 USD), was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 17,02 USD, was einem Abstand von +4,88 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich also eine neutral Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der American Bank liegt bei 26,09, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 26 und wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Hinsichtlich der Dividende schüttet die American Bank eine Dividendenrendite von 3,34 % aus, was 135,63 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 138,98 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie der American Bank wird positiv bewertet, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um die American Bank beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.