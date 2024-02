American Bank Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis AG":

Die technische Analyse der American Bank-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 17,14 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,85 USD liegt, was einer Abweichung von -1,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,17 USD, und der letzte Schlusskurs weicht um -1,86 Prozent davon ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird die American Bank-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die American Bank-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und 67,24 für den RSI25, was zu einer neutralen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die American Bank mit 3,32 Prozent 135,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung als Investment.

Das Sentiment und der Buzz rund um die American Bank-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussion führt.

Insgesamt erhält die American Bank-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf verschiedenen technischen Indikatoren.