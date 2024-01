American Axle, Manufacturing Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von American Axle & Manufacturing hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche durchschnittlich um -2,2 Prozent gefallen, was bedeutet, dass American Axle & Manufacturing im Branchenvergleich eine Outperformance von +8,28 Prozent erreicht hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 10,51 Prozent, wobei American Axle & Manufacturing um 4,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Aktienkurs von American Axle & Manufacturing derzeit um +10,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +9,96 Prozent, wodurch die Gesamteinschätzung für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft wird.

Die Analysten bewerten die American Axle & Manufacturing-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 9,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 13,23 Prozent entspricht. Insgesamt erhält American Axle & Manufacturing eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für American Axle & Manufacturing beträgt aktuell 71,43 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird American Axle & Manufacturing für diesen Punkt der Analyse mit "Schlecht" bewertet.