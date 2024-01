American Axle, Manufacturing Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die American Axle & Manufacturing hat in den letzten Tagen einen Kurs von 8,39 USD erreicht, was +10,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +9,96 Prozent, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Analysten bewerten die American Axle & Manufacturing-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates zu American Axle & Manufacturing im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 9,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 13,23 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit sieben Tagen, in denen die negative Kommunikation überwog. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Axle & Manufacturing aktuell als überkauft eingestuft wird, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 71,43 Punkten. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,49, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung der American Axle & Manufacturing-Aktie, basierend auf technischer Analyse, Analysteneinschätzungen und Anleger-Sentiment.