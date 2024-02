American Assets Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse für die Aktie von American Assets Trust Inc betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert des RSI bei 46,89, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die American Assets Trust Inc-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aktie von American Assets Trust Inc sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 19 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -12,76 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Insgesamt erhält die American Assets Trust Inc somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.