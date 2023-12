American Assets Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Nach Beobachtungen auf sozialen Plattformen durch unsere Analysten wurde festgestellt, dass die Kommentare zu American Assets Trust Inc überwiegend positiv waren. Ebenso wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von American Assets Trust Inc derzeit bei 21,46 USD und damit +12,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +8,82 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer Einschätzung von "Neutral" für die American Assets Trust Inc-Aktie. Bisher liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu American Assets Trust Inc. Das Kursziel der Analysten wird auf 19 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -11,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie von "Neutral".

Zur Beurteilung des aktuellen Zustands der Aktie kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 14,13 Punkten, was darauf hinweist, dass die American Assets Trust Inc-Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt im Vergleich dazu weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI führt. Insgesamt erhält die American Assets Trust Inc eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.