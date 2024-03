American Assets Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der American Assets Trust Inc liegt bei 63,76, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,12 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei American Assets Trust Inc in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien positiver geworden ist. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, daher wird dies als "neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält American Assets Trust Inc in diesem Bereich eine Bewertung von "gut".

Die Analysten bewerten die Aktie von American Assets Trust Inc derzeit als "neutral", basierend auf 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu dem Unternehmen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 19 USD, was einem Abwärtspotenzial von -10,21 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine "neutral" Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf American Assets Trust Inc. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "gute" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.