American Assets Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Analystenbewertung: Analysten schätzen die Aktie der American Assets Trust Inc langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 0 die Aktie als gut und 1 als neutral ein, während niemand eine schlechte Bewertung abgab. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 19 USD, was einer Erwartung von -10,25 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 21,17 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen vergeben wir daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Relative Stärke Index: Der Relative Stärke Index (RSI) gibt an, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die American Assets Trust Inc-Aktie beträgt 30, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 58,4 liegt. Auch auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Basierend auf dem RSI erhält die American Assets Trust Inc somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der American Assets Trust Inc liegt mit 21,17 USD um -4,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,02 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte sich eine schwache Diskussionsintensität, was auf eine geringe Aktivität im Netz hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit wird die American Assets Trust Inc insgesamt als "Schlecht"-Wert eingeschätzt.