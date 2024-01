American Assets Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die American Assets Trust Inc wird derzeit bei 40,3 gehandelt. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal eine positive Einschätzung, 1-mal eine neutrale Einschätzung und 0-mal eine negative Bewertung für die American Assets Trust Inc abgegeben. Dies führt langfristig zu einem neutralen Rating von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates für die Aktie. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 23,45 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -18,98 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 19 USD. Dies wird als negative Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung durch institutionelle Analysten eine neutrale Stufe.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 19,95 USD für den Schlusskurs der American Assets Trust Inc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,45 USD (+17,54 Prozent Unterschied), was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt positiven Rating in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für die American Assets Trust Inc in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einer negativen Bewertung eingestuft.