American Assets Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die American Assets Trust Inc wird von Analysten neutral bewertet, da es 0 Kaufempfehlungen, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 19 USD, was einem prognostizierten Kursrückgang von 16,19 Prozent entspricht. Daher wird der Aktie das Rating "Schlecht" zugesprochen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die American Assets Trust Inc-Aktie gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,65 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt einen überverkauften Zustand an und wird daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 19,65 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 22,67 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf Basis des GD200 und GD50, da die Abstände jeweils bei +15,37 Prozent und +15,96 Prozent liegen.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger oder in der Diskussionsintensität. Daher wird die Aktie in beiden Punkten als "Neutral" bewertet, was schlussendlich zu einem Gesamturteil von "Schlecht" führt.