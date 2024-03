American Assets Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Bei der Bewertung einer Aktie spielen neben harten Faktoren wie Umsatz und Gewinn auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz eine wichtige Rolle. In Bezug auf American Assets Trust Inc zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher wird die Einschätzung in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von American Assets Trust Inc derzeit bei 21,17 USD, was -4,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vergeben, da die Distanz zum GD200 bei +2,02 Prozent liegt.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten lagen Bewertungen vor, wobei keine als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft wurden. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu American Assets Trust Inc, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 19 USD, was einer Erwartung von -10,25 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert wurden positiv angesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.