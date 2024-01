American Assets Aktie: Interessante Aussichten?

American Assets Trust Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus einer "Neutral"-Meinung und keiner "Gut"- oder "Schlecht"-Meinung. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu American Assets Trust Inc.

Die Kursprognose liegt bei 19 USD, was einem Abwärtspotenzial von -16,59 Prozent vom letzten Schlusskurs (22,78 USD) entspricht, basierend auf der Meinung der Analysten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält American Assets Trust Inc daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird American Assets Trust Inc auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 19,82 USD, während der Kurs der Aktie (22,78 USD) um +14,93 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 20,52 USD ergibt eine positive Bewertung als "Gut"-Wert.

In den letzten zwei Wochen wurde American Assets Trust Inc von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der American Assets Trust Inc führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral", mit einem RSI von 55,51 und einem RSI25 von 32,05.

Insgesamt zeigt sich also eine "Neutral"-Bewertung für American Assets Trust Inc auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.