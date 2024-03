American Assets Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der American Assets Trust Inc liegt bei 56,92, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 59,44 und deutet ebenfalls auf eine "neutralen" Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutralen" Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über die American Assets Trust Inc spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Basierend auf dieser Analyse kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist.

Die Analysten bewerten die American Assets Trust Inc-Aktie derzeit als "neutral", basierend auf 0 "guten", 1 "neutralen" und 0 "schlechten" Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergibt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotenzial von -9,74 Prozent, was einer "schlechten" Empfehlung entspricht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der American Assets Trust Inc als "schlecht" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate.