American Assets Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die American Assets Trust Inc-Aktie liegt bei 53 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 32,4 liegt. Auch auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für American Assets Trust Inc.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber American Assets Trust Inc in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab vier positive und sechs negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Aktuelle Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Die 200-Tage-Linie der American Assets Trust Inc verläuft bei 19,79 USD, was der Aktie eine "Gut"-Einstufung verleiht, da der Aktienkurs selbst bei 22,46 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,49 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht einer Differenz von +9,99 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, stufen die American Assets Trust Inc insgesamt als "Neutral" ein, da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 19 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -15,41 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine Einstufung von "Neutral".