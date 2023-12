American Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Aktienkurs von American-Oh verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -4,27 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von American-Oh um 15,52 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,25 Prozent. In der Versicherungsbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite 28,27 Prozent, was bedeutet, dass American-Oh derzeit um 32,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von American-Oh liegt derzeit bei 2,64 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,86 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,22 Prozent zur Branche, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von American-Oh liegt bei 10,76, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 38, kann die Aktie aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Gut".

In der technischen Analyse erhält American-Oh auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 115,53 USD, während der letzte Schlusskurs bei 119,37 USD liegt, was einer Abweichung von +3,32 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 113,01 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von American-Oh auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien als "Gut" eingestuft.