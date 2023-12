American Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "American Financial Group":

Die American -Oh-Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 115,54 USD gehandelt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs schloss bei 118,67 USD und verzeichnete damit einen Anstieg von +2,71 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 112,5 USD, was einer Differenz von +5,48 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche liegt die Rendite der American -Oh-Aktie mit -4,27 Prozent mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Versicherungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 28,66 Prozent, wobei die American -Oh-Aktie nur 32,93 Prozent erreichte. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, und hier zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien sowie im Meinungsmarkt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ein "Neutral"-Rating für die American -Oh-Aktie aus, mit einem RSI7-Wert von 55,41 und einem RSI25-Wert von 34,34, was beide auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength Indikator.