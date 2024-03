American Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "American Financial Group":

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei American -Oh. Die Bewertung dieses Kriteriums lautet daher "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird American -Oh daher für diese Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die American -Oh-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysten haben der Aktie von American -Oh in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 137,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,51 Prozent ergibt und somit zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von American -Oh beträgt 2,41 Prozent, was 1,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie mit "Schlecht" bewertet.