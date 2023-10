American Airlines Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzanstieg von +80,84%, Gewinnrückgang um -46,79%

In nur 112 Tagen wird das in Fort Worth ansässige Unternehmen American Airlines seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, was die Umsatz- und Gewinnzahlen bringen werden. Zudem fragen sich viele, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die American Airlines Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,99 Mrd. EUR und wird bald die neuen Quartalszahlen bekannt geben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Die Analyse der Daten deutet darauf hin, dass es einen starken Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal geben wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte American Airlines einen Umsatz von 12,48 Mrd. EUR, während jetzt ein Sprung auf 22,57 Mrd. EUR erwartet wird – ein Plus von beeindruckenden +80,84 Prozent! Beim Gewinn hingegen...