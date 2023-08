American Airlines Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzanstieg und Gewinnsteigerung trotz fallendem Aktienkurs

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

ARTIKEL:

American Airlines legt in 70 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal offen. Aktionäre sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinn das Unternehmen aufwarten wird. Auch die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele Investoren.

In knapp zwei Monaten präsentiert American Airlines, ein Unternehmen mit Sitz in Fort Worth in den Vereinigten Staaten und einer aktuellen Marktkapitalisierung von 9,39 Mrd. EUR, seine neuen Quartalszahlen. Diese Bekanntgabe sorgt nicht nur bei Aktionären, sondern auch bei Analysten für große Erwartungen. Laut aktuellen Analysen wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal erwartet. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 12,22 Mrd. EUR; nun wird mit einem Anstieg um +0,80 Prozent auf 12,32 Mrd....