American Airlines: Quartalsbilanz in 58 Tagen erwartet - Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnsteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "American Airlines":

American Airlines wird in 58 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im letzten Jahr betrug der Umsatz 12,38 Mrd. EUR und wird nun auf 12,49 Mrd. EUR geschätzt, was einem Plus von +0,80 Prozent entspricht. Der Gewinn soll voraussichtlich um +31,90% auf 585,98 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten ein Plus von +8,10 Prozent beim Umsatz und einen Gewinnanstieg von +594,00 Prozent auf 107,08 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aktionäre sind jedoch vorsichtig und haben den Kurs der American Airlines Aktie in den letzten 30 Tagen um -13,66% fallen lassen.

Analysten erwarten auf Sicht von 12 Monaten einen Kursanstieg auf 17,37 EUR (+25,53%).

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei...