American Airlines: Erwarteter Quartalsbilanzen-Anstieg und Gewinnprognosen für Aktionäre

In knapp zwei Wochen ist es so weit: Das US-amerikanische Unternehmen American Airlines mit Sitz in Fort Worth wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Zudem interessiert viele, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von American Airlines 7,79 Mrd. EUR. Anleger warten voller Erwartungen auf das bevorstehende Update. Laut Datenanalyse gehen Analysten derzeit von einem leichten Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,72 Mrd. EUR – nun wird ein Plus von 0,50 Prozent auf 12,79 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn soll voraussichtlich um 39,10 Prozent auf 278,03 Mio. EUR fallen.

Auf...