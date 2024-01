American Airlines Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die American Airlines-Aktie hat sich in den letzten Tagen im Hinblick auf ihren gleitenden Durchschnittskurs auf 14,24 USD stabilisiert, während der aktuelle Kurs bei 13,74 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -3,51 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 12,63 USD, was einem Abstand von +8,79 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse eine deutliche Verbesserung in der Stimmung für American Airlines in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die American Airlines-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 4,68 Prozent erzielt, was jedoch 144,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 14,76 Prozent, wobei American Airlines aktuell 10,08 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analystenbewertung für die American Airlines-Aktie liegt derzeit bei "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 16,94 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 23,27 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die American Airlines-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.