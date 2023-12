American Airlines Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie der American Airlines wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie als gut, 6 als neutral und 2 als schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16,94 USD, was einer Erwartung von 21,07 Prozent entspricht. Da der aktuelle Schlusskurs bei 13,99 USD liegt, wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, wobei in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu American Airlines veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von American Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Fluggesellschaftsbranche ist dies jedoch eine Underperformance von -8,62 Prozent. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite deutlich niedriger, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen nicht signifikant verändert.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Einschätzung der Aktie der American Airlines aufgrund der Analystenbewertungen, des Anleger-Sentiments, des Branchenvergleichs und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.