American Airlines Aktie: Jubelschreie!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die American Airlines-Aktie stattgefunden. Davon waren eine Bewertung "Gut", sechs "Neutral" und zwei "Schlecht". Das ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die American Airlines-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu American Airlines. Die durchschnittliche Kurszielprognose, die die Analysten abgegeben haben, liegt bei 16,94 USD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 18,44 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 14,3 USD. Aufgrund dieser Zahlen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält American Airlines somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 29,55 Punkte, was bedeutet, dass American Airlines momentan überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 26,32 ebenfalls an, dass das Wertpapier überverkauft ist. Damit wird auch hier eine "Gut"-Einstufung für den RSI25 vorgenommen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei American Airlines in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Dies wird anhand der Stimmung in den sozialen Medien festgestellt. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält American Airlines daher in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Plattformen wurde ebenfalls betrachtet, und es wurden neutralen Kommentare festgestellt. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen hat zudem fünf "Gut" Signale und keine "Schlecht" Signale ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung, dass American Airlines hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.