American Airlines Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der American Airlines ist in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten zwei Wochen wurde an drei Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Die automatischen Analysen der Anlegerkommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält die American Airlines auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die American Airlines-Aktie abgegeben. Davon waren eine Bewertung "Gut", fünf "Neutral" und zwei "Schlecht". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 15,21 USD, was einem Aufwärtspotential von 3,92 Prozent entspricht.

Eine weitere Analyse anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Airlines-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI). Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von American Airlines im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,91 Prozent erzielt, was 252 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, aufgrund der Unterperformance in der Branche "Fluggesellschaften".