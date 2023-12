American Airlines Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Stimmung rund um die American Airlines-Aktie wird in den sozialen Medien positiv bewertet. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Dies wird durch vier positive Handelssignale bestätigt. Die Aktie wird daher als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Airlines-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,25 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs liegt nur um 0,42 Prozent höher, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 12,46 USD, was einer Überperformance von 14,85 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie auf dieser Basis mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die American Airlines-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,68 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -6,71 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 141,08 Prozent unter dem Durchschnittswert von 145,76 Prozent. In beiden Vergleichen wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

