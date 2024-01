American Airlines Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein RSI von 7 Tagen zeigt aktuell 64,09 Punkte, was bedeutet, dass American Airlines weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 39,18, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 9 Bewertungen für American Airlines abgegeben, durchschnittlich erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 24,54 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass American Airlines mit einer Rendite von 4,68 Prozent deutlich darunter liegt. Die Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 18,22 Prozent, während American Airlines bei 13,54 Prozent liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurde eine positive Veränderung bei American Airlines beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die vermehrte Kommunikation über das Unternehmen deutet ebenfalls auf eine positive Stimmung hin.