American Airlines Aktie: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnsteigerung für Q3 - Prognosen und Auswirkungen

American Airlines wird in 54 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten erwarten dabei einen leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal. Die aktuellen Schätzungen gehen von einem Umsatz von 12,51 Mrd. EUR aus, was einem Plus von 0,90 Prozent entspricht. Auch der Gewinn soll um 29,00 Prozent auf 574,10 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls positiv. Der Umsatz soll um 8,10 Prozent steigen und der Gewinn sogar um beeindruckende 584,00 Prozent auf 105,83 Mio. EUR anwachsen.

Die aktuellen Schätzungen haben bereits Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt – in den letzten 30 Tagen ist er um -11,55% gesunken.

Die Analysten sehen das Potenzial der American Airlines Aktie jedoch positiv und prognostizieren einen Kursanstieg auf etwa 17,26 EUR in den nächsten zwölf Monaten – eine...