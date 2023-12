American Aires Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber American Aires eingestellt waren. Es gab drei positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Unsere Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für American Aires in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei American Aires. Deshalb bewerten wir das Sentiment und den Buzz als "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält American Aires daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die American Aires-Aktie steht bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 51,28, auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für American Aires.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass die American Aires-Aktie mit einem Kurs von 0,2 CAD inzwischen +11,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Allerdings ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" einzustufen, da die Distanz zum GD200 sich auf -33,33 Prozent beläuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.