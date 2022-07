Americable wählt Enghouse Networks und Broadpeak für die TV-Übertragung an das US-Militär in Japan

Markham, Ontario und New York (ots/PRNewswire) -Vollständig verwaltete Lösung liefert Videostreams in hervorragender QualitätEnghouse Networks, ein führender globaler Anbieter von IPTV-SaaS-Plattformlösungen, und Broadpeak®, ein großes globales Video-Streaming-Unternehmen, wurden von Americable International, Inc. ausgewählt, um US-Militärpersonal, das in Japan dient, einen erstklassigen Video-Streaming-Service zu bieten.Americable hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben der im Ausland dienenden US-Militärs zu verbessern, indem es die besten Fernsehprogramme in höchster Qualität anbietet. Das Unternehmen bietet außerdem die schnellsten und zuverlässigsten Internetverbindungen zu erschwinglichen Preisen.Americable setzt derzeit eine adaptive Lösung von Enghouse und Broadpeak ein, um eine hohe Servicequalität für seine Nutzer auf einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Fire TV und AndroidTV™, sicherzustellen.„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dem Militärpersonal in Übersee einen erstklassigen Service zu bieten", sagte Kathy Ragusa, CEO von Americable. „Um dies zu erreichen, haben wir zukunftssichere Streaming-Lösungen von Enghouse und Broadpeak eingeführt, um unseren Service auszubauen. Die Erfahrung von Broadpeak bei der Bereitstellung von Videos und die hochwertige Benutzererfahrung von Enghouse ermöglichen es uns, unseren Video-Streaming-Service an die Spitze der Branche zu bringen."Americable nutzt den peakVU TV Video-Streaming-Service von Broadpeak, der den softwarebasierten Video-Ursprung, das Video-Packaging und das CDN zusammen mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung adaptiver IP-Bitraten nutzt. Die Lösung ermöglicht die Bereitstellung von amerikanischen Live-, Catch-up-TV-, NPVR- und VOD-Inhalten sowie von lokalen japanischen Inhalten für Americable Stream-Abonnenten. Sie nutzen die innovative EspialTV-Plattform von Enghouse, die eine mandantenfähige, cloudbasierte Lösung zur Verwaltung und Steuerung des TV-Dienstes und Client-Lösungen für mobile Geräte, STBs im Einzelhandel (z. B. FireTV, AppleTV) und verwaltete STBs bietet.„Americable bietet einen lebenswichtigen Service für US-Militärs, die in Übersee dienen, und wir fühlen uns geehrt, dass sie Enghouse Networks und EspialTV ausgewählt haben, um ihnen zu helfen, einen überzeugenden TV-Service anzubieten", sagte Mick McCluskey, Vice President, Product Management, Enghouse Networks. „Wir verfügen über eine unübertroffene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung hervorragender Fernseherlebnisse für Privat- und Großkunden, die wir auch bei diesem Einsatz nutzen werden."„Wir freuen uns sehr, mit Americable und Enghouse zusammenzuarbeiten, um die TV-Qualität für die Abonnenten von Americable Stream zu verbessern", so Mario Rainville, Vice President, Sales, Broadpeak North America. „Die zukunftssicheren Lösungen von Broadpeak, zu denen auch fortschrittliche Überwachungs- und Nutzungsdaten-Tools gehören, werden dazu beitragen, Inhalte zwischenzuspeichern, die für die Verbraucher den größten Wert haben, vor allem wenn sie weit weg von zu Hause sind."Da die Lösungen von Broadpeak vollständig in Enghouse EspialTV integriert sind und bei mehreren Betreibern eingesetzt werden, konnte Americable die Lösung schnell und ohne Risiko einführen.Informationen zu Enghouse NetworksEnghouse Networks ist ein weltweit führender Anbieter von Telekommunikationstechnologie und -lösungen. Unser Ziel ist die erfolgreiche Bereitstellung von Lösungen, die den digitalen Wandel und den Aufbau einer vernetzten globalen Gemeinschaft ermöglichen. Vom Edge bis zur Cloud ermöglichen unsere Anwendungen Kommunikations- und Medienunternehmen der nächsten Generation, Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden sowie Versorgungsunternehmen zuverlässig die Planung, das Design, das Engineering, die Überwachung, den Schutz und die Vereinfachung komplexer Netzwerke in einem herstellerunabhängigen 5G-, IoT-, Cloud-, AI-, NFV- und SDN-Ökosystem. Das Technologieportfolio von Enghouse Networks umfasst Lösungen für Netzwerkinfrastruktur, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) und digitale Transformation. Weitere Informationen finden Sie unter: www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks ist eine Abteilung von Enghouse Systems Ltd. in Markham, Ontario.Informationen zu BroadpeakBroadpeak entwickelt und fertigt Komponenten für die Bereitstellung von Videoinhalten für Inhaltsanbieter und Netzwerkdienstleister, die IPTV-, Kabel-, Satelliten-, OTT- und mobile Dienste anbieten. Das Portfolio an Lösungen und Technologien ermöglicht die Bereitstellung von Filmen, Fernsehprogrammen und anderen Inhalten über verwaltete Netzwerke und das Internet für die Betrachtung auf allen Arten von Geräten. Die Systeme und Dienste des Unternehmens helfen den Betreibern, ihren Marktanteil zu erhöhen und die Kundenbindung durch eine überragende Erlebnisqualität zu verbessern. Broadpeak unterstützt alle seine Kunden weltweit, von einfachen Installationen bis hin zu großen Übertragungssystemen mit Kapazitäten von mehreren Millionen gleichzeitiger Streams. Der Hauptsitz von Broadpeak befindet sich in Cesson Sevigne, Frankreich.Balvinder Sandhu, Marketing Manager, + 44 (0)1628 641 789, balvinder.sandhu@enghouse.comOriginal-Content von: Enghouse Systems Limited, übermittelt durch news aktuell