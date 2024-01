America's Car-Mart Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen negative Themen dominierend waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine Diskussionen über das Unternehmen America's Car-mart -Tx. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung der Aktie durch die Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der America's Car-mart -Tx derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 88,09 USD und der Aktienkurs (75,77 USD) verläuft um -13,99 Prozent über diesem Trendsignal. Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 72,88 USD, was einer Abweichung von +3,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat America's Car-mart -Tx mit einer Rendite von 5,69 Prozent eine sehr gute Entwicklung gezeigt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche erreichte im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -4,53 Prozent, wobei America's Car-mart -Tx mit 10,21 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt America's Car-mart -Tx mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 Prozent in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.