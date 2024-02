America's Car-Mart Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Das Anleger-Sentiment für America's Car-mart -Tx basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat America's Car-mart -Tx in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,8 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -24,73 Prozent im Branchenvergleich dar, da der Durchschnitt bei -9,07 Prozent liegt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -9,25 Prozent, wobei America's Car-mart -Tx um 24,55 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von America's Car-mart -Tx bei 45,59, was über dem Branchendurchschnitt von 35,63 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von America's Car-mart -Tx liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.