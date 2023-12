America's Car-Mart Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse von America's Car-mart -Tx zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 88,35 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 72,07 USD liegt, was einem Unterschied von -18,43 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 74,42 USD, was einem Unterschied von -3,16 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für America's Car-mart -Tx zeigt, dass die Aktie auf 7-Tage-Basis mit einem RSI von 36,3 Punkten als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 50,51 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt der Analyse ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte America's Car-mart -Tx in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,72 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -16,86 Prozent gefallen sind, was auf eine Outperformance von +25,58 Prozent hinweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance bei -4,65 Prozent, wobei America's Car-mart -Tx um 13,37 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Somit führt die Überperformance in beiden Bereichen zu einem positiven Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergab jedoch ein negatives Ergebnis, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.