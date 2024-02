America's Car-Mart Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der America's Car-mart -Tx-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 46, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 49,47 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für America's Car-mart -Tx nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 85,58 USD für die America's Car-mart -Tx-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 62,62 USD, was einem Unterschied von -26,83 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnittsschlusskurs von 65,82 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,86 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich weist die America's Car-mart -Tx-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,59 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 36,72 liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich für die America's Car-mart -Tx-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der RSI-Bewertung, der technischen Analyse, der fundamentalen Kriterien und des Sentiments in den sozialen Medien.