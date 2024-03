America's Car-Mart Aktie: Grund zur Freude?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von America's Car-mart -Tx liegt derzeit bei 45, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35,79 für "Spezialität Einzelhandel" um etwa 27 Prozent höher ist. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In technischer Hinsicht wird die America's Car-mart -Tx derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 83,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 62,49 USD liegt, was einer Abweichung von -25,28 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 63,45 USD, was einer Abweichung von -1,51 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf technischer Basis.

Die Dividendenrendite von America's Car-mart -Tx liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,46 Prozent für die "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die America's Car-mart -Tx-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 43, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 50,01) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die America's Car-mart -Tx-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.