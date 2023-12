America Movilb De Cv Adr Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Ocado Group":

Die America Movil Sab De Cv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 18,02 MXN verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 15,9 MXN, was einer Abweichung von -11,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 15,29 MXN. Dies liegt nahe am aktuellen Schlusskurs von +3,99 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die America Movil Sab De Cv-Aktie ist positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Überwiegend positive Meinungen und die Auseinandersetzung mit den positiven Themen rund um das Unternehmen führen zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende von 3,03 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,43 % im Bereich Drahtlose Telekommunikationsdienste erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigeren Ausschüttung.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen für die America Movil Sab De Cv-Aktie deutlich verbessert. Daher erhält sie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.