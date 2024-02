America Movilb De Cv Adr Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für America Movil Sab De Cv in den letzten Wochen stabil geblieben ist. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von America Movil Sab De Cv als neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 100 und der RSI25 bei 60,26, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,44 auf, was im Vergleich zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der America Movil Sab De Cv-Aktie mit -15,33 Prozent unter dem GD200 liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch in Bezug auf den GD50 ergibt sich ein Abstand von -6,54 Prozent, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie der America Movil Sab De Cv, basierend auf verschiedenen Analysemethoden.