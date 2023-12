America Movilb De Cv Adr Aktie: Interessante Aussichten?

America Movil Sab De Cv hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von 3,03 Prozent, was 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als unrentables Investment eingestuft wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 11,36 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Des Weiteren wird die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 bestätigt ebenfalls dieses Rating und führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Bei der fundamentalen Analyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche unterdurchschnittlich ist. Aus dieser Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die America Movil Sab De Cv-Aktie, wobei sie in der fundamentalen Analyse besser abschneidet als in der technischen Analyse.