America Movilb De Cv Adr Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Aktie von America Movil Sab De Cv wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 12,25 liegt sie insgesamt 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Drahtlose Telekommunikationsdienste", der 35,01 beträgt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von America Movil Sab De Cv als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die America Movil Sab De Cv-Aktie beträgt 68,66, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 46,63 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei America Movil Sab De Cv. Es kommt zu einer Änderung des Stimmungsbildes, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält America Movil Sab De Cv daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der America Movil Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,77 MXN lag. Der letzte Schlusskurs von 15,47 MXN weicht somit um -12,94 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (15,49 MXN) nahe am gleitenden Durchschnitt (-0,13 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die America Movil Sab De Cv-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.