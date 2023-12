America Great Health Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dormakaba":

Die Diskussionen über America Great Health in den sozialen Medien spiegeln das Stimmungsbild der Anleger wider. Laut unserer Redaktion wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu der Bewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von America Great Health als überkauft betrachtet wird, da der RSI-Wert bei 100 liegt. Für den RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 42. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der America Great Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,008 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Zusammenfassend wird die Aktie von America Great Health in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse als "Neutral" bzw. "Schlecht" eingestuft.