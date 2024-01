America Great Health Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über America Great Health in den sozialen Medien. Es gab keine drastische Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher gibt die Redaktion der Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Im Falle von America Great Health wurde in letzter Zeit kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass America Great Health derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,01 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,015 USD) um +50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,01 USD, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" einzustufen. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit America Great Health gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die America Great Health-Aktie liegt bei 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist - somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und steht bei 38,33, was bedeutet, dass auch hier die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für America Great Health.

