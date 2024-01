America Great Health Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Bei America Great Health hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, die für die Auswertung herangezogen wurden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält America Great Health daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen überwiegend negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt auch für die Anleger-Stimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der America Great Health-Aktie weist für die letzten 7 Tage einen Wert von 46 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (33,01) zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für America Great Health.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der America Great Health bei 0,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,01535 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +53,5 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von +53,5 Prozent eine positive Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".