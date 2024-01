America Great Health Aktie: Es wird konkret!

America Great Health - Aktienanalyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei America Great Health wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für America Great Health in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der America Great Health liegt bei 23,33, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 21, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält America Great Health daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über America Great Health wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,01 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,018 USD, was einem Unterschied von +80 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche positive Entwicklungen, wodurch die America Great Health-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.