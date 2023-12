AmeriServ, tut es schon wieder!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Ameriserv eine Rendite von -25,25 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Unterperformance von 36,24 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche der Handelsbanken beträgt 1,02 Prozent, was bedeutet, dass Ameriserv aktuell 26,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Ameriserv ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,39 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ameriserv ist positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Ameriserv beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Wenn es um Dividenden geht, so können Investoren in die Aktie von Ameriserv derzeit eine Dividendenrendite von 4,62 % erzielen, was jedoch im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 133,89 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.