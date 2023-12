AmeriServ Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Endesa":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Ameriserv in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Ameriserv beträgt aktuell 4,62 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ameriserv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,93 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 2,95 USD lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Grundlage des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat Ameriserv in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -22,22 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Aktie um 31,17 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.