AmeriServ Aktie: Was war das denn?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ameriserv beträgt 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (KGV von 15,97) etwas höher liegt, nämlich um etwa 3 Prozent. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird Ameriserv als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt aktuell bei 69,23. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Ameriserv daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral".

Im Vergleich zur Handelsbanken-Branche erreichte Ameriserv in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,25 Prozent, was einer Underperformance von -22,22 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Rendite von Ameriserv um 31,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Ameriserv in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anlegerstimmung bezüglich Ameriserv war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in Kommentaren und Wortmeldungen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Anlegerbewertung insgesamt als "Gut" eingestuft. Daher erhält Ameriserv in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Gut"-Einstufung.