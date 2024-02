Die Ameresco-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Ameresco ist Gegenstand einer Untersuchung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Die Analyse ergibt, dass die Aktivität im Netz schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit die Einstufung "Schlecht" für Ameresco in diesem Punkt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Ameresco im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,93 Prozent erzielt, was 310,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Bauwesen-Branche beträgt 408,87 Prozent, wobei Ameresco aktuell 473,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 93,28 Punkte, was bedeutet, dass Ameresco momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Ameresco weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ameresco damit mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ameresco aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -17,63 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ameresco eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.