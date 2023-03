Ameresco Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Reconnaissance Energy Africa":

Per 03.03.2023, 08:28 Uhr wird für die Aktie Ameresco am Heimatmarkt New York der Kurs von 44.24 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauwesen".

Unsere Analysten haben Ameresco nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Ameresco wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Ameresco liegt im Mittel wiederum bei 70 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 44,24 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 58,23 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Ameresco insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ameresco beläuft sich mittlerweile auf 58,91 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 44,24 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -24,9 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 57,03 USD. Somit ist die Aktie mit -22,43 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ameresco zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

